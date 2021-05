Zijn hele leven en toekomst hing van die ene zin in de IND-brief af, maar hij wist niet wat er stond

Anwar burgert in Zonder zijn tas kon mijn vader niet werken, en konden we niet eten

9 juli Als ik mijn familie mis, denk ik terug aan de laatste maanden die we samen hadden. Een vreselijke tijd, maar ook één waarin de liefde die we voor elkaar voelen duidelijk werd. Toen we moesten vluchten uit ons huis in Aleppo, werden we als familie dakloos. Daarmee werd mijn vader werkloos.