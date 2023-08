16-jarige fietser raakt gewond bij aanrijding met auto in Apeldoorn

met video 'Dit wordt wel heel groot nu': OM onderzoekt strafrech­te­lij­ke vervolging voor storten kwartsste­nen ProRail

Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar de affaire met gestorte kwartsstenen in een woonwijkje in Apeldoorn. Justitie kijkt of er reden is om partijen strafrechtelijk te vervolgen. De politie bezocht vandaag omwonenden om bewijs veilig te stellen. ,,Dit wordt wel heel groot nu.’’