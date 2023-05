8 x hier haal je spectaculaire, handgemaakte taarten in Apeldoorn

MET VIDEO Vocalgroep Chapter4 uit Apeldoorn geniet bij Nederland Zingt: ’Voor zoveel mensen, prachtig!’

,,Dit is echt gaaf, dit optreden bij het EO-evenement en dan nog wel in je eigen stad ook!” David de Haan (52) straalt van oor tot oor in de Grote Kerk in Apeldoorn. Met zijn Apeldoornse vocalgroep Chapter4 zingt hij bij de eerste editie van het Nederland Zingt Event. ,,Fantastisch, zingen voor zo’n groot publiek, voor mensen uit het hele land.”