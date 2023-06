90's event, Summer Soap Live en de opening van podium Zuiderpark: 5 x weekendtips Apeldoorn

Vrouw (82) overleden na botsing met fiets in Apeldoorn: ‘Op een gewone maandag zomaar uit het leven gerukt’

Een botsing tussen twee fietsers op de Perenlaan in Apeldoorn heeft een 82-jarige vrouw uit diezelfde plaats het leven gekost. Zij overleed later in het ziekenhuis. Dat heeft de politie donderdag bevestigd. Op de plek van het ongeluk zijn bloemen neergelegd.