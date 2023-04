Aantal woninginbraken in Apeldoorn afgelopen tien jaar gedaald

Klaas K. (44) uit Apeldoorn ‘ruimde hondenpoep op’, daarna vatten twee auto‘s vlam: ‘Waarom?’

Wat deed Klaas K. (44) afgelopen november bij twee auto’s in Apeldoorn? Ruimde hij er naar eigen zeggen hondenpoep op? Of stak hij de voertuigen in brand, zoals justitie beweert? ,,Zijn verleden hangt hier als een klamme lap overheen.”