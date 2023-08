Agenten langs huizen in Apeldoorn: onderzoek naar strafrechtelijke vervolging voor storten kwartsstenen ProRail

indebuurt.nl 6 feitjes over Apeldoorn waardoor je je gegaran­deerd oud voelt

Is dat al zó lang geleden?! Dat gevoel heb jij vast ook wel eens, bijvoorbeeld als je hoort dat het al 26 jaar geleden is dat de Titanic in première ging, of dat 41 jaar geleden Africa van Toto uitkwam. Ook in Apeldoorn hebben we die gebeurtenissen waardoor we ons even oud(er) voelen. Herken jij ze ook?