Agressie Appie uit Apeldoorn kwam voort uit onmacht, nu heeft hij eindelijk rust

VRAAG BIJ HET NIEUWS Die auto van Máxima in Apeldoorn, waarom heeft-ie zo'n apart kenteken?

Koningin Máxima was woensdag voor een werkbezoek bij de Aventus-opleiding in Apeldoorn met een donkere koningshuis-auto met het kenteken AA-82. Ze wordt regelmatig in deze auto rondgereden. Is dat haar eigen auto? En waarom heeft ze nummer 82? En zijn er meer auto's met AA-kentekens?