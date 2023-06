Allemaal kleine haartjes op je auto? Hier komen ze vandaan

Kankervrij verklaard: zo groot is de kans dat de ziekte weer terugkomt

Als je kankervrij wordt verklaard, is er geen kanker meer te vinden is in je lichaam. Maar wat betekent dat eigenlijk? Is kankervrij hetzelfde als genezen, of kan je misschien toch weer ziek worden? Voor welke kankers is de kans op genezing het grootst? Professor dr. Michel Delforge (UZ Leuven) geeft uitleg.