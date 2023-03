Alterno viert in het jubileumjaar nog een feestje: De vrouwen pakken de titel in de topdivisie A

Dat hoefde dus niet, want bij de eerste gelegenheid zondagmiddag was het meteen raak. In een eerste reactie gaf aanvoerster Gina Valenti aan vooral ontzettend blij en trots te zijn. ,,Wij hebben hier hard voor gewerkt en hebben dit echt samen gedaan met ons team en natuurlijk de staf. Uiteraard was het leuker geweest om zelf te spelen dan op de bank thuis te zitten en te horen dat je kampioen bent geworden, maar we hebben gelijk met het hele team afgesproken in de Alternohal om te proosten en met z’n allen een lekkere pizza te eten.”