Amalia zou ‘dik’ zijn en de lelijkste van haar drie zussen: Hema kwam met een antwoord

Bosbrandge­vaar op de Veluwe? De bosbes schiet te hulp; ‘we moeten nú iets doen’

Bosbrandgevaar op de Veluwe! Het mag nu dan regenen en fris zijn, het klimaat is aan het veranderen. De temperaturen gaan omhoog, de regen blijft steeds langer uit en de bomen en struiken zijn pure brandstof. Of toch niet? ,,We moeten juist gebruik maken van de natuur.’’ Neem de bosbes, een uitstekende vuurremmer.