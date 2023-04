Apeldoorn is getreuzel zat en legt project met witte kastjes definitief stil

Met video Spectacu­lai­re noodlan­ding bij A50 was nodig: monteur zag aantal test-stap­pen over het hoofd

Een bijzondere samenloop van omstandigheden is er de oorzaak van dat in 2021 een vliegtuig vol parachutisten een noodlanding moest maken bij Apeldoorn. Zo zag een monteur ’s ochtends een aantal test-stappen over het hoofd. Het Openbaar Ministerie (OM) zal niemand strafrechtelijk vervolgen.