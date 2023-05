Apeldoorner (21) die ongeval veroorzaakt zou hebben onder invloed van alcohol, wraakt wederom rechters

Salaris Ilona (34): ‘Je hoeft echt niet een heel hoge opleiding te hebben gevolgd om een prima salaris te krijgen’

Hoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Ilona (34) werkt als quality control specialist bij een zuivelbedrijf. Zij is procescontroleur in een laboratorium en doet reguliere microbiologische analyses ter controle van de productkwaliteit. ‘Ik krijg ieder jaar een winstuitkering, dat is ongeveer 1000 euro netto.’