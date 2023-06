Apeldoorner Sadik strijdt al 20 jaar samen met Koningin Máxima tegen schulden

Ondernemer Titus (62) uit Twello begint nieuw restaurant op deze bekende locatie: ‘Dit is mijn laatste trucje’

Het contrast kan bijna niet groter. Waar in coronatijd dagelijks mensen stokjes in hun neus kregen voor een coronatest, schuiven nu mensen aan voor een hapje of een drankje. Ondernemer Titus Mulder (62) ging de uitdaging aan en toverde het ogenschijnlijk verloederde pand aan de Rijksstraatweg in Twello om tot een café-restaurant. ,,Maar niet voor mensen in driedelig pak.”