Apeldoorners staan op 4 mei in Grote Kerk en Oranjepark stil bij slachtoffers van oorlogsgeweld

Nog een flinke toren erbij in centrum Apeldoorn: 450 woningen op plek Oranjerie

Op de plek van de Oranjerie in Apeldoorn verrijst onder meer een woontoren van ruim 70 meter hoog. Dat staat in het nieuwste plan voor deze plek. De eigenaar wil tempo maken met de sloop en nieuwbouw; het streven is begin 2025 de bouw te starten.