Apeldoornse Boys wacht schier onmogelijke opgave in de nacompetitie: ‘We moeten van die negativiteit af en snel ook’

Vrouw sluit zich in Terwolde op in wc voor haar razende ex-vriend: ‘De bloedvegen zaten zelfs op hun kind’

Het was natuurlijk niet slim van de vrouw dat ze de vader van haar 1-jarige zoontje uitnodigde in haar chalet in Terwolde. Hij had immers een contactverbod. ,,Maar als ik dan lees dat ze zich moest opsluiten op de wc voor een razende, dronken vader. Dat er bloedvegen op haar kleren zaten en op haar kind. Dan breekt mijn hart.”