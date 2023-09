Auto raakt vangrail bij Vaassen en veroorzaakt kleine kettingbotsing

Het sociale aspect van de World Sport Games is groot, maar de Apeldoorn­se delegatie komt voor de prijzen

Het is een wereldkampioenschap, maar dan net even anders. Zes Apeldoorners en in totaal 48 Nederlandse sporters zijn in Italië om te strijden om het eremetaal tijdens de World Sport Games. De zwemmers van de Apeldoornse Watervrienden zijn sterk vertegenwoordigd. ,,Ik kom wel voor de prijzen.”