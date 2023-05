Auto ramt muurtje over Grift in Vaassen: weg volledig geblokkeerd

Opruimen asbest na grote brand in Apeldoorn is flinke operatie, schoonma­ken gaat weken duren

Het soort asbest dat zaterdag door een brand is verspreid in Apeldoorn, heeft een lager risico dan andere types. Voor inwoners die er nu eenmalig mee in aanraking komen, is het risico voor de gezondheid ‘nihil’. Toch dient het opruimen te gebeuren door een bedrijf en dat is een flinke operatie.