Auto rijdt fietser aan in Apeldoorn: man (84) naar het ziekenhuis

indebuurt.nl Apeldoorn­se Sasha en haar vriend Bern uit Een jaar van je leven organise­ren meet & greet

Ben je fan van het programma Een jaar van je leven?! Lees dan verder, want je kunt de Apeldoornse finaliste Sasha van de Kamp (30) en haar vriend Bern Kroesen (31) ontmoeten dit weekend, in Café Lisa in Apeldoorn.