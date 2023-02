Auto slaat over de kop na botsing met lantaarnpaal in Apeldoorn, bestuurder gewond

UPDATE Brandweer met speciaal rietteam naar We­num-Wie­sel: brand in kap snel onder controle

In de rieten kap van een woning aan de Zwolseweg in Wenum-Wiesel heeft donderdagavond brandt gewoed. De brandweer rukte met veel wagens uit en een speciale rietploeg uit Kootwijkerbroek is opgeroepen om te assisteren. Met succes, want het vuur was binnen een uur onder controle. De (water)schade is echter groot.