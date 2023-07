Bedrijf uit Zeewolde scoort met doek tegen Japanse duizendknoop: ‘Hier bloeien nu talrijke bloemen’

Honderden meldingen bij brandweer in Oost-Nederland: ‘Kan paar dagen duren voordat alles weg is’

Nu zomerstorm Poly voorbij is getrokken, is het tijd om de schade op te maken. In deze regio zijn de hulpdiensten vooral druk geweest met omgevallen bomen en losgewaaide takken, zo blijkt uit een eerste inventarisatie. Verzekeraars spreken van ‘tientallen’ schademeldingen, al zal dat aantal vermoedelijk nog wel flink gaan oplopen.