Bekijk hier alle uitslagen, doelpuntenmakers en verslagen van het amateurvoetbal in de regio

Slachtof­fer (17) van overval in snackbar ontroert in rechtszaal: ‘Ik zou je met een lach hebben geholpen’

Zelfs de voorzitter van de rechtbank zegt er kippenvel van te krijgen. De tijdens de zitting getoonde camerabeelden van de gewapende overval die Yavuz I. (46) in oktober op cafetaria De Gildehof in Apeldoorn pleegde, hakken er flink in. Vooral de noodkreten die een destijds 16-jarige medewerkster slaakt als ze met een mes bedreigd wordt, gaan door merg en been.