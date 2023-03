Bekijk hier alle uitslagen, doelpuntenmakers en verslagen van het amateurvoetbal in de regio

Getuige opent boekje over moord op Herman Rouwen­horst: ‘Dacht aan een grapje’

Vallen de puzzelstukjes rond de dood van Herman Rouwenhorst in elkaar? Een getuige doet een boekje open over het moordcomplot op de geboren Apeldoorner. Hij werd in juni 2021 in Kenia van het leven beroofd. De familie ziet de getuigenis als ‘een bevestiging’.