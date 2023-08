Getraumati­seer­de militair verdooft zich met drank en bedreigt vriendin: ‘Het was alsof hij bezeten was’

Een Apeldoornse komt thuis en treft haar vriend, een getraumatiseerde militair, in dronken toestand aan. Het huis zit onder zijn braaksel. Als ze de wijn afpakt, loopt hij naar haar toe met een mes in zijn handen. ‘Het was alsof hij bezeten was. Ik zag een blik in zijn ogen die ik niet eerder had gezien’, zei ze later bij de politie.