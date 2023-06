Bewoners van Apeldoornse ‘asbestflat’ slikken meloen door

Dit centrum in Apeldoorn doet alles goed, maar vreest toch voor naderend einde

Alsof je je vliegbrevet haalt, en tegelijk de boodschap krijgt dat een baan als piloot er vermoedelijk niet in zit. Zo ongeveer is het gevoel bij ACEC in Apeldoorn. Het cultureel centrum presteert goed, maar een brief van de gemeente bezorgt directeur Jasper van der Graaf een onheilspellend voorgevoel.