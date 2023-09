Wie heeft de mooiste koe? Voor het eerst keuring tijdens Klompenfeest in Twello: ‘Dit is zo leuk!’

Verrassing: opeens komen er 84 huurwonin­gen bij in Apeldoorn

Er is een goede kans dat Apeldoorn er komend voorjaar opeens 84 sociale huurwoningen bij heeft. Als bonus naast de ‘gewone’ huurwoningen die de corporaties laten bouwen. ,,Dit is heel welkom, want de nood is hoog.’’