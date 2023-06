Bril verraadt verdachte mensensmokkelzaak: 3 maanden cel voor helpdeskfraude

Docent van middelbare school in Apeldoorn verbetert examens van zeker 24 leerlingen

Een docent van de middelbare school UGO in Apeldoorn heeft verbeteringen aangebracht in examens van zeker 24 leerlingen. Dat kwam aan het licht bij de tweede correctie. Wat er met de docent gaat gebeuren is nog onduidelijk. ,,Maar dit heeft consequenties. Dat kan niet anders.”