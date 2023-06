Brommerrijder gewond na botsing met auto in Apeldoorn

mijn stentor Dit stuurden jullie in: Ferry na 44 jaar buschauf­feur af • Vogelschie­ten in Eerbeek • Kruising Van Gogh en Rembrandt in Apeldoorn • Top-amazones in Wezep

Apeldoorner Ferry van Ark is na 44 dienstjaren afgezwaaid als buschauffeur. In die periode zette hij zich ook buiten de bus in; hij gaf onder meer lessen over veiligheid op scholen in de regio. Op de laatste werkdag waren de rollen voor een keer omgedraaid: Van Ark werd bij huis opgehaald met de bus, door zijn leidinggevende. ,,Nog nooit gebeurd’', weet de Apeldoorner zeker.