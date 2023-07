Bubble tea: 7 x hier kun je boba bestellen in Apeldoorn

MTB Erik Groen houdt na derde plaats geen medaille over aan het NK mountainbi­ke: ‘Ik reed constant achter de feiten aan’

Het NK mountainbike in Oldebroek is voor Erik Groen teleurstellend verlopen. Meer dan een bijrol was voor hem niet weggelegd in een wedstrijd waarin hij als derde eliterenner eindigde, maar geen medaille incasseerde door de samenvoeging met de beloften.