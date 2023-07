Cees (85) uit Beekbergen heeft dé oplossing tegen wroetende zwijnen in je tuin: ‘Werkt al 25 jaar’

Bestrij­ding van terreuraan­slag of ramp straks vanuit Apeldoorn? Gemeente zet in op veilig­heids­cen­trum

Hoe gaan politie en Defensie te werk bij een terreuraanslag of ramp? Wat doet de overheid als een nieuwe epidemie uitbreekt? Dat soort vragen worden straks mogelijk in Apeldoorn beantwoord. Het college van burgemeester en wethouders wil een veiligheidscentrum in de stad openen, grenzend aan de nieuwe brandweerkazerne aan de Matenpoort.