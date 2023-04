Chauffeurs van deze Apeldoornse bedrijven doen pijnlijke ontdekking na Paasweekend: ‘Dit kost klauwen met geld’

Kind of ouders achter het huis laten wonen is vanaf nu makkelij­ker in Apeldoorn

Eindelijk van de zolderkamer af. Nog niet naar een ‘echte’ woning, maar in elk geval naar een plek met eigen voordeur en meer privacy. In Apeldoorn is het vanaf nu makkelijker om een kind bijvoorbeeld in de garage te laten wonen. Of je ouders in een eigen onderkomen achter het huis.