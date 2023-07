Dag vee, hallo vlas en hennep: steeds meer boeren telen gewassen voor de bouw

Steeds meer boeren telen voor de bouw en wisselen vee en weilanden in voor gewassen zoals vezelhennep, vlas of olifantsgras. Daar maak je gemakkelijk isolatiemateriaal voor de bouw van, dat ook nog eens veel beter is voor het milieu.