De Duif in Ruurlo geeft het onpersoonlijke all-you-can-eatconcept een persoonlijk tintje

MET VIDEO Eerst veel ‘gedoe’ over brokkelvia­duct A1 bij Apeldoorn, nu taart van dorpsbewo­ners

De bouwvakkers kunnen het wel waarderen, in de schaftkeet vlak naast de snelweg. Taart. ‘Bedankt! Namens vele dorpsbewoners van Radio Kootwijk’, staat erop. Nu het ‘brokkelviaduct’ over de A1 tegen de grond is gewerkt en is vervangen door een nieuwe constructie willen ze even hun waardering uiten, zeggen de dorpsbewoners. Een positief geluid, na alle gedoe vooraf.