De kerk in met Elvis of een oogstfeest op de boerderij? Deze week kan dat - en nog veel meer - allemaal

Oerkreet klinkt over de camping in Beekbergen, diep in de nacht: 'Jaaaaaaa! Die is lekker hoor!’

Het is misschien maar beter dat het regent. De oerkreet die Karin Borsen in het holst van de nacht slaat, blijft zo hangen in de voortent. Elders op de camping wordt er niemand wakker, want in elke tent of caravan domineert het geluid van de tikkende regen. ,,Jaaaaaaa! Jaja. 1-0. Die is lekker hoor!’’