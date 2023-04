De Koningsdag van Rinus (78): 'Dit is mijn favoriete dag van het jaar'

Jacht op wietboeven stokt: aantal opgerolde hennepkwe­ke­rij­en meer dan gehalveerd

De politie rolt steeds minder hennepkwekerijen op in Oost-Nederland. In 2018 gebeurde dat nog 640 keer. In 2022 bleef de teller steken op 278. Daarmee blijft de eenheid Oost-Nederland wel koploper, gevolgd door Zeeland-West-Brabant en Limburg.