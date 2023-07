De val van het kabinet: wie het laatst lacht...

MET VIDEO Bezetting stadhuis in Apeldoorn volslagen verrassing: ‘Wat wij vragen stelt geen ruk voor’

,,Dit gebouw is bezet!’’ Terwijl de gemeenteraad van Apeldoorn in de raadzaal zijn laatste vergadering van het politieke jaar heeft, klinkt het in de naastgelegen burgerzaal uit honderd monden: ,,Actie, actie!’’ Werknemers in de sociale werkvoorziening eisen dat burgemeester Ton Heerts zijn gewicht in de schaal gooit in hun strijd om salarisverhoging.