Délano Grootenhuis wil met lijfsbehoud afscheid nemen: ‘Zenuwachtig? Nee, maar er moét iets gebeuren’

Lammergier Mojo vloog twee dagen over de Veluwe, maar het liep niet goed af

Een lammergier in Nederland! Er was eind vorige week veel opwinding onder vogelaars. Vooral bij Uddel liet de vogel zich goed zien. Zo'n tweehonderd liefhebbers raakten op de Hofweg in vervoering. Maar het plezier blijkt van korte duur, want nog dezelfde dag werd lammergier Mojo dood gevonden. Naast het spoor in de Oostvaardersplassen.