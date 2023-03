Deze paardenschuur bij Apeldoorn mag worden omgebouwd tot woning, beslist hoogste rechter

Stikstof

De voorzieningenrechter heeft het schorsingsverzoek afgewezen. De rechter vindt de stikstofberekeningen die zijn ingediend overtuigend. In de verbouwingsfase zou de stikstofuitstoot op de natuur 0,01 mol per hectare per jaar zijn. Dat is heel gering en tijdelijk, zegt de rechter. In de woonfase is de stikstofdepositie als gevolg van de autobewegingen nihil. Stikstof is dus geen probleem voor de Raad van State.