Dieven richten in kwartiertje voor tienduizenden euro’s schade aan in Apeldoorn: ‘Heel gericht toegeslagen’

overzicht Apeldoorn/Veluwe Vrouwen Alterno blijven ‘in the winning mood’, tafelten­nis­sers de Brug kansloos tegen koploper

Het paasweekend was in het verleden niet zelden een bomvol amateurvoetbalweekend, met soms zelfs een dubbel programma. Dit weekend was het rustig, mede omdat er maar weinig wedstrijden zijn afgelast afgelopen winter. Voor de volleyballers is het wel een weekend van alles op niets, met een belangrijke competitieduel én de bekerfinale. Ook de tafeltennissers en de honkballers kwamen in actie.