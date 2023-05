Dit is waarom Veluwse Lass (10) en Hessel (20) kans maken op de prijs voor het voetbalmoment van het jaar

Pauluskerk Raalte verkocht aan ontwikke­laar Nikkels: ‘Zorgwonin­gen in kerk, nieuwbouw op grond’

De eerste van zeven kerken van Parochie Heilig Kruis is van eigenaar gewisseld. De Pauluskerk in Raalte wordt verkocht aan ontwikkelaar Nikkels uit Twello. Het bedrijf ziet kansen voor woningbouw in de kerk en op het terrein eromheen. Hiermee begint een nieuw tijdperk van ‘vervreemding’, waarbij kerkgebouwen in Salland van de hand worden gedaan.