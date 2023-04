Dit stuurden jullie in: Kleurrijke palmpasenstokken in Deventer • de erfenis van tante Bella zorgt voor beroering in Twello

1945-2023 Tirza Verrips laat als kunstenaar sporen op hele Veluwe achter, één beeld wordt na zijn dood nog geplaatst

,,Ik ben niet rijk, maar ik leef rijk.’’ Het is een kenmerkende uitspraak van Tirza Verrips. De beeldend kunstenaar uit Apeldoorn overleed maandag op 77-jarige leeftijd. Hij laat met name in Apeldoorn, maar ook elders op de Veluwe, zijn sporen na. ,,Ik doe van alles en heb er lol in om de wereld leuker en beter te maken.’’