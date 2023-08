Dit stuurden jullie in: Kunst van Willemien niet in één hoekje te plaatsen • Benieuwd naar wijn uit de IJsselvallei in het zicht van Deventer?

met video ProRail gaat vervuilde huizen in Apeldoorn schoonma­ken: 'De commotie werd zo groot’

ProRail gaat de huizen van bewoners aan Kanaal Zuid in Apeldoorn professioneel laten onderzoeken en schoonmaken. Dat bevestigt de spoorwegbeheerder aan deze site. Woensdag kwam burgemeester Ton Heerts naar hun verhaal luisteren. De bewoners willen graag antwoord op vragen over hun gezondheid. ,,We zijn echt met jullie bezig”, zegt Heerts.