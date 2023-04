Dit stuurden jullie in: Raalte is levensmiddelenkastje rijker • wat als het hoog water wordt in Deventer?

Apeldoorn koopt afglijden­de camping ondanks ‘grote financiële risico’s’: ‘Woningbouw buitenkans­je’

De gemeente Apeldoorn is met onmiddellijke ingang eigenaar en exploitant van een camping die al jarenlang als probleemgeval geldt en waar illegaal permanent wordt gewoond. De gemeente wil De Marshoeve in Loenen binnen enkele jaren ontmantelen om er woningen te bouwen. De gemeenteraad is akkoord, ondanks de vrees dat de gemeente er miljoenen euro’s bij inschiet.