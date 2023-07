Dit stuurden jullie in: Wat doet die haan in Diepenveen? • Okkenbroek bereidt zich voor op groot feest

Eindelijk weer leven in leegstaan­de Teresia­kerk Apeldoorn met expositie van 9 kunste­naars

Negen kunstenaars exposeren komend weekend en zaterdag en zondag 29 en 30 juli hun werk in de Teresiakerk in Apeldoorn. Het is een initiatief van Stichting Ateliers Apeldoorn, die met tentoonstellingen leven brengt in de leegstaande kerk aan de Haagwinde.