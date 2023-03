Dorpsjuwelier Vaassen na nachtelijke inbraak: ‘Een harde knal en toen wisten we wel hoe laat het was’

Het centrum van Vaassen is vannacht opgeschrikt door een luidruchtige inbraak bij dorpsjuwelier Meiling. De inbrekers, vier in getal, vernielden met grof geweld de glazen voorpui en gingen er met een nog onbekende buit vandoor.

Als juwelier weet je bijna dat het ooit eens gaat gebeuren, maar dat betekent niet dat je er ook echt op voorbereid bent. Zo blijkt uit de reactie van Marilène Meiling, de dochter van juwelier en opticien Jan. Nog vol in de adrenaline staat ze de verslaggever te woord, maar het achterste van haar tong laat ze niet zien. ,,Ik weet niet zo goed wat ik wel en niet mag zeggen in verband met het onderzoek. We zijn enorm geschrokken, dat mag in elk geval duidelijk zijn.’’

Hele buurt wakker

De familie woont naast de winkel en hoorde midden in de nacht, zo rond drie uur, een hard geluid. ,,Het was zo hard, de hele buurt heeft het gehoord’’, zegt Marilène. Dat was waarschijnlijk het moment dat de inbrekers zich met een zwaar voorwerp door de glazen voorpui baanden. ,,Toen wisten we al snel hoe laat het was....’’

De vogels waren al rap weer gevlogen, maar niet voordat ze flink huis hielden in de zaak. ,,Hoeveel buit er is meegenomen weten we op dit moment niet’’, verzucht ze.

Volledig scherm Vier mannen sloegen hard toe in het centrum van Vaassen. © John Stevens/LDGFotografie

Politiewoordvoerder Sven Strijbosch kan dat ook nog niet vertellen. ,,Maar de schade aan de winkel is fors’’, weet hij. ,,Uit getuigenverklaringen weten we inmiddels dat het om vier mannen gaat, die er gezamenlijk in één auto vandoor zijn gegaan. Helaas hebben we ze nog niet te pakken.’’ Hij vraagt getuigen die zich nog niet gemeld hebben om dat alsnog te doen. Ook camerabeelden zijn van harte welkom.

Eerste inbraak

Na een slapeloze nacht is de familie bezig om de scherven bijeen te rapen en de schade te inventariseren. Het is de eerste keer dat het bedrijf getroffen is door een inbraak. Een keer eerder is de zaak overvallen, weet Marilène. De politie is bezig met onderzoek en tot die tijd blijft de zaak gesloten. ,,In elk geval in de ochtend; wellicht dat we vanmiddag toch weer open kunnen’’, besluit ze strijdvaardig.

