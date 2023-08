Drie wereldtitels in één week voor paralympiër uit Apeldoorn: ‘Besef moet nog komen’

Dankzij bij EK bemachtigd teamticket komt derde Olympische deelname voor Blom-Huls­man uit Heerde rap dichterbij

De kans dat de Heerdese topamazone Merel Blom-Hulsman volgend jaar in Parijs deelneemt aan haar derde Olympische Spelen is een stuk groter geworden. Hoewel Blom-Hulsman zelf de eindstreep niet haalde bij het EK in Le Pin-au-Haras met haar toppaard Vesuve d’Aveyron, zag ze hoe haar drie teamgenoten het olympische teamticket voor Nederland veilig stelden.