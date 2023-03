Drone, speurhond en mobiel bureau; politie breidt onderzoek uit na vondst dode vrouw bij Apeldoorn

LEZERSREACTIES Parkeer­maat­re­ge­len bij truckerres­tau­rant in Beekbergen wekken woede op: ‘Dit is pure pesterij’

Parkeerplekken voor vrachtwagenchauffeurs bij Mendel in Beekbergen dreigen te verdwijnen. Met nieuwe maatregelen van de gemeente moeten de gemoederen in buurt wat bedaren. Maar daar zijn de truckers alles behalve blij mee en hebben het gevoel te worden verjaagd. Zij vinden steun bij lezers van de Stentor: ‘Hoe kunnen mensen daar last van hebben?’