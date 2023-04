Duizenden kopers van gestolen persoonsgegevens gewaarschuwd door politie Oost-Nederland

Met Video Houten schuur brandt volledig uit in bosrijke omgeving aan de Kleiberg in Apeldoorn

De brandweer heeft vanavond aan de Kleiberg in Apeldoorn snel een uitslaande brand onder controle gekregen. De brand die ontstond in een schuur, bedreigde daar de bosrijke omgeving. Het vuur sloeg over op meerdere bomen.