Dynamo raakt met Caya van Cooten een boegbeeld kwijt: ‘Geen lichtzinnige keuze’

Mitchell huurt dit huis in Ugchelen niet zomaar, maar wil nieuwe bewoners de laatste stap naar herstel laten zetten

Het vorig jaar geopende Unite Safehouses in Hoenderloo, waar achttien jongvolwassenen werken aan hun herstel van een eetstoornis, heeft deze week een tweede locatie geopend. In een woonhuis in een gewone wijk in Ugchelen, maken ze de laatste stap in hun herstel. Bewoner Bas (23): ,,Ik ben klaar voor meer zelfstandigheid. Ik voel me zelfverzekerder.”