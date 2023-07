Elke zaterdag stoort Ron zich enorm tijdens uitje naar de markt in Apeldoorn: ‘Achterlijk gedrag’

Dagje strand eindigt voor Sam (7) in een drama: ‘Idioten, denk na!’

Sam Pater zag zijn zomervakantie al na twee dagen in duigen vallen. De 7-jarige Apeldoorner trapte dinsdag tijdens het zwemmen in iets scherps, waardoor een dagje Heerderstrand voor hem op de operatietafel eindigde. Zijn voet moet zeven weken in het gips. Om te voorkomen dat ‘die idioten’ nog meer ellende veroorzaken, beklom zijn moeder de barricaden.