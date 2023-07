Els mag haar kleinkinderen niet meer zien, zo reageren lezers: ‘Zijn geen bezit waar je recht op hebt’

Aannemer gevonden voor bouw 94 appartemen­ten in voormalig stadskan­toor Apeldoorn

Gaat het dan eindelijk gebeuren? Het bouwproject bij voormalig stadskantoor Westpoint lag zeven maanden stil, maar nu lijkt er schot in de zaak te komen. Er is een aannemer gevonden voor de bouw van 94 huurappartementen in het kantoorpand.